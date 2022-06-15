Олексин заполонил ЕАЭС контрабандными сигаретами 8 15.06.2022, 9:22

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Алексей Олексин

фото: tut.by

Кошелек Лукашенко наживается на табачке.

Основным источником нелегальной табачной продукции в ЕАЭС по-прежнему является контрабанда из Беларуси. Это отмечает исследование KPMG, проведенное для ассоциации «Русбренд», пишет «КоммерсантЪ».

По оценкам KPMG, в 2021 году доля нелегальных сигарет из Беларуси достигла около 18% (5,07 млрд сигарет) от общего потребления нелегальных сигарет в ЕАЭС.

При этом анализ сигарет неопределенного происхождения с белорусской маркировкой о вреде курения для здоровья показал, что на Беларусь приходится около 40% (11,4 млрд сигарет) от общего объема нелегального потребления в ЕАЭС.

По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 6%.

Кроме того, отмечается в исследовании, в 2021 году существенно увеличилось количество «белой» контрабандной продукции без маркировки страны назначения, до 5,9 млрд сигарет.

В крупнейших табачных компаниях отмечают, что крупнейшим по объему нелегальных сигарет субъектом России выступает Москва, где товар в основном представлен на крупных оптовых рынках.

Рост доли нелегального рынка бизнес связывает с повышением ставки акциза в РФ, из-за чего ценовой разрыв между легальной продукцией и продукцией, поступающей из стран—соседей по ЕАЭС, увеличится.

Напомним, табачный бизнес в Беларуси контролирует кошелек Лукашенко Алексей Олексин.

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