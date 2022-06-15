ВСУ успешно отражают штурмы оккупантов в Северодонецке

ВСУ успешно отражают штурмы оккупантов в Северодонецке1
- 15.06.2022, 9:31
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Идут ожесточенные бои.
Украинские военные успешно отражают попытки штурмовых действий оккупантов в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются.
Об этом сообщает Генштаб.
Оккупационная армия ведет огонь по украинским позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино.
Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.
На Донецком направлении оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.
На Лиманском направлении активных действий агрессоры не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.