В Казахстане развивается история с белорусскими водителями, которые попадали в «ловушку» 15.06.2022, 9:51

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В стране испугались санкций ЕС.

В Казахстане автомобильные грузоперевозчики выступили с критикой решения местных властей снять запрет на «перецепку» для грузоперевозчиков из России и Беларуси. По их мнению, из-за этого есть риск введения вторичных санкций Евросоюза против Казахстана, пишет kapital.kz.

Короткая предыстория вопроса. С 16 апреля Беларусь ввела контрсанкции против европейских автомобильных грузоперевозчиков. Им можно только следовать в определенные логистические центры недалеко от границы для перегруза или перецепки. Дальше груз везли белорусские и российские перевозчики.

Однако в Казахстане транспортники начали задерживать белорусские и российские фуры с грузом, который перезагрузили в Беларуси из машин ЕС. При задержании фур Казахстан ссылался на свои законы.

В начале июня стало известно, что в Казахстане отменили запрет на «перецепку» для грузоперевозчиков из России и Беларуси. Тогда это решение поясняли «проявлением понимания и доброй волей».

Решение властей Казахстана по отмене на запрет «перецепки» вызвало вопросы у бизнеса этой страны. «Выглядит как акт поддержки ответных санкций, введенных Беларусью по отношению к европейским перевозчикам, — считает заместитель председателя правления союза независимого бизнеса Казахстана Шынгыс Темир и добавляет: — С высокой долей вероятности эта мера приведет к тому, что иностранные перевозчики, используя выгодное географическое положение Казахстана, будут возить грузы из третьих государств через Казахстан с „перецепкой“ в обход не только казахстанской разрешительной системы, но и санкций Евросоюза, параллельно снижая конкурентоспособность отечественных перевозчиков и сокращая объем поступающих в бюджет Казахстана платежей».

В этом бизнес-союзе считают, что «отмена ограничений — это шаг к доминированию на рынке перевозок компаний соседей ввиду большего количества подвижного состава». При этом прогнозируют, что «решение может привести к росту социальной напряженности, а также к введению вторичных санкций европейских стран в отношении транспортных компаний Казахстана».

В союзе независимого бизнеса Казахстана также ссылаются на позицию национальной палаты предпринимателей этой страны «Атамекен». Как сообщается, она также выступила против отмены запрета на «перецепку». В палате предпринимателей уверены, что снятие действующих ограничений против перевозчиков из Беларуси и России — это риск потерять рынок перевозок.

«Казахстанские перевозчики выступают против принятия этого приказа, поскольку он поспособствует не только вытеснению их с рынка международных перевозок, но и подвергнет риску введения вторичных санкций Евросоюза против отечественного сектора международных автомобильных перевозок», — пишет Шынгыс Темир в своем тексте на интернет-ресурсе kapital.kz.

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