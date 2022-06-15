Разведка Британии: Войска РФ контролируют большую часть Северодонецка, но у них есть проблема

Разведка Британии: Войска РФ контролируют большую часть Северодонецка, но у них есть проблема3
- 15.06.2022, 10:01
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Кремль не ожидал такого сопротивления.
Российская армия сейчас контролирует большую часть Северодонецка, но это не те "успехи", на которые рассчитывал Кремль, начиная войну. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 15 июня.
Как говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter, РФ столкнулась с невероятной силой сопротивления ВСУ, пытаясь захватить города на Донбассе.
"После более чем месяца ожесточенных боев российские войска теперь контролируют большую часть Северодонецка. Их тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный побочный ущерб всему городу", – говорится в сводке.
Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на химзаводе Азот в промзоне города. Эксперты предполагают, что российские оккупанты будут пытаться закрепиться на Азоте и вокруг него, в то время как украинские воины смогут выжить под землей.
В то же время, по мнению специалистов из британской военной разведки, это может временно помешать России переназначить свои подразделения для миссий в других местах.
"Крайне маловероятно, что РФ ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного конфликта на истощение во время первоначального планирования вторжения", – считают в британском ведомстве.