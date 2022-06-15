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В Siemens подтвердили проблемы «Газпрома» с ремонтом «Северного потока»

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  • 15.06.2022, 10:38
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В Siemens подтвердили проблемы «Газпрома» с ремонтом «Северного потока»

Введенные против компании санкции не позволяют вернуть турбину с канадского предприятия.

В компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через "Северный поток-1" является затянувшийся ремонт турбины компрессорной станции. Введенные против "Газпрома" санкции не позволяют вернуть турбину с канадского предприятия, где проводился ее капитальный ремонт, в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Правительство Германии пытается добиться доставки застрявшей в Канаде турбины для продолжения эксплуатации газопровода. Целью переговоров Еврокомиссии и канадского правительства является освобождение необходимого узла от канадских санкций.

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