CNN озвучил три варианта развития событий в украинской войне 6 15.06.2022, 10:51

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Ситуация находится в критической точке.

Представители западных разведслужб и военных чиновников предполагают, что война России против Украины достигла критической стадии, которая может определить исход конфликта, сообщает CNN.

По данным телеканала, западные чиновники рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины.

Первый из возможных сценариев — Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе.

Второй сценарий — если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, который считают наименее вероятным — Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о «победе» и попытаться подготовить почву для завершения боевых действий.

Официальные лица США опасаются, что если России удастся закрепиться на захваченных территория, то кремлевский диктатор Владимир Путин будет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Западные чиновники считают, что Россия в боях на востоке Украины находится в более выгодных условиях исключительно за счет превосходства в количестве живой силы. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава.

Чиновники сообщили, что Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина политически опасным шагом.

При этом официальные лица США и других западных стран не видят никаких признаков того, что приверженность Путина ведению дорогостоящей войны ослабевает.

«Путин по-прежнему верит, что в конечном итоге он добьется успеха и будет либо физически контролировать, либо приобретет форму политического контроля над Украиной либо в значительной части, либо в идеале целиком», — сказал представитель НАТО.

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