Что сейчас происходит с арендой жилья в Минске? 2 15.06.2022, 11:01

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Свободных квартир стало еще больше.

Предложение квартир в аренду в Минске продолжает расти, а спрос — продолжает падать. Падает также и цена. Что еще происходит на рынке арендных квартир в столице — в аналитике realt.by.

Предложение на рынке аренды квартир продолжает расти. Полностью за весь май в базе фигурировало 16,8 тысяч объявлений, что на 5% выше, чем в апреле. Причем число объявлений равномерно увеличилось по всем типам квартир — от «однушек» до «трешек».

В то же время поисковая активность согласно Google Trends была низкой. По итогам месяца число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» снизилось на 5% в сравнении с серединой весны. Текущий уровень спроса на аренду квартир существенно ниже, чем в аналогичный месяц прошлого года — на 19%.

Цены

В большинстве случаев аренда квартир в столице стала дешевле. На конец месяца средние ставки выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 259 (без изменений за месяц);

* 2-комнатные квартиры — $ 320 (снижение на 0.6%);

* 3-комнатные квартиры — $ 402 (снижение на 0.7%);

За последние 12 месяцев цены на аренду 2- и 3-комнатных квартир в Минске стали ниже на 4%, «однушек» — на 5%.

Доходность

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду опустилась на 0.01 процентных пункта. В то же время снизилась и максимальная доходность валютных депозитов — на 0.25 п. п по сравнению с апрелем.

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