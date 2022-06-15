«Поставят штампы о запрете на въезд на пять лет» 19 15.06.2022, 11:09

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«Бчб-невесте» Инне Зайцевой грозит депортация из Украины.

Инна Зайцева стала известной в Беларуси во время протестов 2020 года. На шествии и митинги она выходила в свадебном наряде белого и красного цветов, из-за чего быстро получила прозвище «бчб-невеста». Участвовала Зайцева в акциях не только в Минске, но и в других городах, ездила поддерживать рабочих «Гродно Азота». В результате Инна вместе с мужем и двумя детьми в декабре 2020 года из Беларуси уехала и поселилась недалеко от Киева, где семья приобрела небольшой деревенский дом.

Летом 2021 года она получила временный вид на жительство в Украине как внештатная журналистка «Белсата». В начале июня 2022 года его нужно было продлить, но с этим возникли проблемы.

«Мне сказали, что выпустят из Украины без проблем, а вот обратно я уже не смогу вернуться»

«В Украине у людей нет никаких проблем, если ты приехал умирать за Украину, — говорит Инна в разговоре с «Радыё Свабода». — А вот чтобы жить здесь, с этим сложнее. У меня сейчас закончился вид на жительство, и по украинскому закону я должна выехать из Украины, а тогда снова могу въехать. И в течение шести месяцев смогу снова заниматься документами. Я пришла в местный департамент по миграции и говорю им, что не успела подать документы на продление. Они не принимали из-за военного состояния, а теперь снова начали. Мне сказали, что не проблема, мол. Езжай за границу, возвращайся, и мы вам все оформим».

Инна послушала чиновников и поехала на границу Украины и Молдовы, чтобы за день выехать и вернуться обратно к мужу и детям. Все планы нарушили украинские пограничники.

«Они мне сказали, что выпустят из Украины без проблем, а вот обратно из Молдовы я уже не смогу вернуться, — рассказывает белоруска. — У них военный приказ. Сказала им, что у меня дом, что я здесь живу, что я к Украине очень лояльный человек. Говорю им, давайте по-человечески как-то подойдем к этому всему. Ведь я не хочу нарушать украинские законы. Хочу находиться легально».

По словам Инны, украинские пограничники ей объяснили, что законных оснований для въезда в Украину у нее пока может быть немного: если муж либо дети — граждане Украины, либо нужно специальное разрешение на въезд в качестве будущего участника боевых действий.

В итоге Инна отказалась от идеи выезжать в Молдову и вернулась домой.

«Невозможно требовать чего-то, если ты сам этого не выполняешь»

«Сейчас я в Украине почти нелегал, — говорит женщина. — Мой вид на жительство закончился 10 июня. У меня семь дней, чтобы каким-то образом выехать и потом вернуться. С 17 июня я стану нелегалом полностью. Здесь сейчас блокпосты на каждом шагу, везде проверяют документы. Что будет со мной, я не знаю. Это все чрезвычайно несолидарная позиция, которая унижает и обижает по-человечески. Украина сильно апеллирует к европейским ценностям и солидарности. Обижается на белорусов и европейцев, если они не реагируют на текущие проблемы. И они правильно этого требуют, я абсолютно согласна с украинцами. Но ведь это двусторонний процесс. Невозможно требовать чего-то, если ты сам этого не выполняешь».

Инна рассказывает, что после публикации в своем блоге, где она написала об этих проблемах, получила самые разные комментарии. В основном подписчики, включая украинцев, поддержали белоруску. Однако были и обратные случаи.

«Одна украинка мне написала, что я не имею права возражать, — рассказывает белоруска. — Что идет война, гибнут люди. И я не смею возмущаться. Сказала ей, что это зеркальная ситуация. Что было бы, чтобы украинку развернули на границе с Евросоюзом? Это был бы скандал. А они сейчас делают то же самое. Отправить сейчас белоруса в Беларусь — это что может значить? В чем разница? Я в своем блоге про всякое писала. Что, меня теперь вернут в Беларусь под арест и, возможно, под пулю?»

По словам Инны, проблема с продолжением вида на жительство в Украине сейчас касается не только ее, но и других белорусов, а также граждан других стран. Она говорит, что сейчас многих выгоняют из Украины таким же образом, предлагают ехать домой и там оформлять новые документы для въезда. Проблемы возникли у тех, кто не смог до начала июня подать документы на продление вида на жительство. У самой белоруски он был оформлен как у внештатной сотрудницы телеканала «Белсат». Инна говорит, что канал только сейчас смог подать новые документы на ее имя. В отделе миграционной службы, куда она обращалась со своими проблемами, белоруска встретила земляков, которые также попали в подобную ситуацию и не знали, что делать.

«Поставят штампы о запрете на въезд на пять лет»

Инна считает, что украинские власти могли бы сейчас выдать распоряжение, которое автоматически продлевало бы срок действия всех украинских документов иностранцев до конца войны. Это могло бы решить большинство проблем с легализацией и нелегальным положением тысяч людей, не только белорусов. Ей самой сейчас грозит штраф — около 500 долларов.

«Кроме прочего, после штрафа меня могут обязать покинуть территорию Украины, — говорит белоруска. — Это в лучшем случае. В худшем — вывезут сами. Хотя я не думаю, что сейчас до такого дойдет. Скорее всего, просто потребуют выехать, проставят штампы о запрете на въезд в Украину на три либо пять лет. Как решат пограничники».

Ситуацию, в которую попала белоруска, осложняет то, что у них с мужем двое детей, один из них еще ходит в садик. Инна говорит, что проще принимать решение о переезде в новую страну было бы одной, а не когда у тебя есть свой дом и семья. Сейчас белоруска с мужем обдумывают свою дальнейшую судьбу, они хотят иметь несколько вариантов действий.

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