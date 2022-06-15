«И вот, о том, что Путин в коме, весь мир узнает из украинского издания» 10 15.06.2022, 11:17

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Аркадий Бабченко

И Северная Корея на солнце высадилась.

Публицист Аркадий Бабченко прокомментировал в появившуюся в издании «Обозреватель» информацию о том, что Путин якобы находится в коме. Шутливый пост он опубликовал в «Фейсбуке»:

— И вот, о том, что Путин в коме, весь мир узнает из украинского он-лайн издания. Байдена срочно поднимают с постели и вертолет увозит его в неизвестном направлении. Ллойд Остин звонит Борису Джонсону: ты читал сегодняшний «Обозреватель»? Котировки NYT и WSJ рухнули. Опра Уинфри благим матом орет на своих референтов: найдите мне телефон их главреда! Я хочу у них работать! А Илон Маск продает к х**м Твиттер за ненадобностью.

Я иной раз поражаюсь, в каком мире люди живут. Временами такое ощущение, что я вообще один в реальности остался.

А где-то там уже и Путин умер, и Северная Корея на солнце высадилась.

И Зеленский великий стратег.

Доброе утро.

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