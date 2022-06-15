Украинский генерал рассказал, каким будет освобождение Херсона 4 15.06.2022, 11:23

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Фото: Niclas Hammarström / expressen.se

Враг просто побежит.

Вооруженным силам Украины сейчас будет сложнее изгнать российских оккупантов из Херсона и области. Это связано с тем, что бои на линии фронта между Николаевской и Херсонской областями перешли в позиционный характер, "там прострелен каждый участок и все заминировано".

В связи с этим маловероятным выглядит новое наступление оккупантов на Николаев, рассказал "Крым.Реалии" генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, недавно руководивший обороной города.

"Мы немножко потеряли очень важного оперативного времени и дали им возможность немного укрепиться. Там сейчас очень хорошо настроена работа некоторых отдельных подразделений, которые монотонно, ежедневно бьют по важным точкам, тем самым деморализуют людей. Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом", - сказал он.

Марченко также оценил оборону врага на херсонском направлении, назвав ее "обороной трусости".

"Да, они заливают бетоном. Но поверьте, что когда пойдет массированное наступление, контратака, они все побегут. Потому что они немотивированы. У них нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У нас другого варианта нет, у нас Родина одна и другую нам никто не даст", - добавил генерал.

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