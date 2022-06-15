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«Сказали, на днях будет известно»: что происходит с медцентром «Лодэ»?

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  • 15.06.2022, 11:28
  • 1,716
«Сказали, на днях будет известно»: что происходит с медцентром «Лодэ»?

Дата открытия пока неизвестна.

Компания «Лодэ», чью деятельность временно приостановил Минздрав 16 мая, снова откроется. Об этом журналистам zerkalo.io рассказали сотрудники. Правда, дата открытия медцентров пока неизвестна.

14 июня в Министерстве здравоохранения рассмотрели итоги проверки «Лодэ», сообщила сотрудница компании. По ее словам, компания продолжит работу.

— Состоялось заседание Минздрава, приняли решение открыть, — рассказала сотрудница компании. Точные даты открытия девушка пока не знает.

— Сказали, на днях будет известно, — уточняет она.

Журналисты также позвонили в «Лодэ» как посетитель. Дату возобновления работы там пока тоже не знают.

— У нас сейчас есть запись к логопедам, психологам и косметологам. Остальные врачи не принимают в связи с приостановлением лицензии. Срок возобновления пока не уточняем, ожидаем решения Минздрава, — рассказали в кол-центре.

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