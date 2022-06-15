«Сказали, на днях будет известно»: что происходит с медцентром «Лодэ»?2
- 15.06.2022, 11:28
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Дата открытия пока неизвестна.
Компания «Лодэ», чью деятельность временно приостановил Минздрав 16 мая, снова откроется. Об этом журналистам zerkalo.io рассказали сотрудники. Правда, дата открытия медцентров пока неизвестна.
14 июня в Министерстве здравоохранения рассмотрели итоги проверки «Лодэ», сообщила сотрудница компании. По ее словам, компания продолжит работу.
— Состоялось заседание Минздрава, приняли решение открыть, — рассказала сотрудница компании. Точные даты открытия девушка пока не знает.
— Сказали, на днях будет известно, — уточняет она.
Журналисты также позвонили в «Лодэ» как посетитель. Дату возобновления работы там пока тоже не знают.
— У нас сейчас есть запись к логопедам, психологам и косметологам. Остальные врачи не принимают в связи с приостановлением лицензии. Срок возобновления пока не уточняем, ожидаем решения Минздрава, — рассказали в кол-центре.