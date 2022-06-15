СБУ арестовала активы «Белорусской нефтяной компании» 1 15.06.2022, 11:49

Компания обвинена в финансировании агрессии РФ.

Служба безопасности Украины инициировала арест активов белорусской топливной компании, «причастной к финансированию агрессии России». Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

Арестованы активы общей стоимостью около 20 млн гривен (около 670 тысяч долларов. — Прим. ред.).

По данным СБУ, топливная компания специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 млрд гривен (676 млн долларов. — Прим. ред.).

«Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Судя по опубликованному СБУ снимку с заретушированным названием, речь идет о «Белорусской нефтяной компании» (БНК). Под брендом «БНК-Украина» в соседней стране работали пять АЗС.

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