закрыть
15 июня 2022, среда, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Солигорске обстреляли из пневматики автобусы и окна квартир

1
  • 15.06.2022, 11:52
  • 1,068
В Солигорске обстреляли из пневматики автобусы и окна квартир
иллюстрационное фото

Двое мужчин стреляли из копии «Беретты».

Милиция в Солигорске задержала двоих местных жителей 18 и 33 лет по подозрению в хулиганстве, сообщает УВД Минского облисполкома.

По информации милиции, парни пришли в гости к другу, младший принес с собой заряженный пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра — копию «Беретты».

Выпив, приятели ночью решили пострелять с балкона. В итоге оказались повреждены два автобуса, окна квартир и дорожные знаки. Пострадавших не было.

Молодых людей задержали, против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российские войска — в тупике
Российские войска — в тупике Христо Грозев
Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин