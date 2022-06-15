В Солигорске обстреляли из пневматики автобусы и окна квартир 1 15.06.2022, 11:52

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иллюстрационное фото

Двое мужчин стреляли из копии «Беретты».

Милиция в Солигорске задержала двоих местных жителей 18 и 33 лет по подозрению в хулиганстве, сообщает УВД Минского облисполкома.

По информации милиции, парни пришли в гости к другу, младший принес с собой заряженный пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра — копию «Беретты».

Выпив, приятели ночью решили пострелять с балкона. В итоге оказались повреждены два автобуса, окна квартир и дорожные знаки. Пострадавших не было.

Молодых людей задержали, против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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