В Солигорске обстреляли из пневматики автобусы и окна квартир

В Солигорске обстреляли из пневматики автобусы и окна квартир1
- 15.06.2022, 11:52
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Двое мужчин стреляли из копии «Беретты».
Милиция в Солигорске задержала двоих местных жителей 18 и 33 лет по подозрению в хулиганстве, сообщает УВД Минского облисполкома.
По информации милиции, парни пришли в гости к другу, младший принес с собой заряженный пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра — копию «Беретты».
Выпив, приятели ночью решили пострелять с балкона. В итоге оказались повреждены два автобуса, окна квартир и дорожные знаки. Пострадавших не было.
Молодых людей задержали, против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.