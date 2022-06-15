Грузия отменила «ковидные» правила въезда
- 15.06.2022, 11:51
В стране как раз начался летний туристический сезон.
Грузия отменила действовавшие в связи с эпидемией коронавируса требования к въезду в страну, пишет "Европейская правда". До сих пор гражданам других стран нужно было предоставлять справку о свежем негативном тесте или наличии вакцинации, или же отбыть пятидневную самоизоляцию.
Большинство ковидных ограничений в Грузии было отменено с 1 марта. Маски остались обязательными только в медицинских учреждениях, все ограничения на количество клиентов или гостей на мероприятиях отменены.
В стране как раз начался летний туристический сезон.
Напомним, Грузия установила одни из самых жестких на европейском континенте ограничений во время пандемии, в частности, по работе общественного транспорта, который в периоды высокой заболеваемости полностью останавливали.