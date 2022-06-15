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«У нас снаряды на пушки закончились»

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  • 15.06.2022, 11:57
  • 1,572
«У нас снаряды на пушки закончились»

Оккупант рассказал о проблемах российской армии в Херсонской области.

Российские оккупанты, находящиеся в Херсонской области столкнулись с нехваткой снарядов для тяжелого вооружения.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из военнослужащих РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По его словам, из-за невозможности восполнить запасы боеприпасов нужного калибра, имеющиеся в их распоряжении вооружения стали просто бесполезными.

«У нас снаряды на пушки закончились. Нам другие пушки дали. Но у нас ими никто пользоваться не умеет…», — рассказал оккупант, добавив, что теперь придется учиться пользоваться предоставленным оружием заново.

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