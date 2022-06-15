Стройка одноквартирного дома или сарая в Беларуси: что изменится? 4 15.06.2022, 12:25

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Подписан новый указ.

Строить или реконструировать одноквартирные жилые дома и хозяйственные постройки будет проще. Подписан соответствующий указ №202, пишет vgr.by.

Документом предусмотрено, что такие дома можно будет строить без получения разрешений, разработки проектной документации и приемки их в эксплуатацию.

Для строительства или реконструкции одноквартирных домов и хозяйственных построек в сельских населенных пунктах на территории районов, прилегающих к Минску и областным центрам, поселках городского типа и городах (за исключением Минска) нужно будет получить паспорт застройщика.

На основании него смогут строить также юрлица и индивидуальные предприниматели. Выдавать паспорт застройщика будут по принципу «одно окно», срок оформления — месяц, стоимость — 25 базовых.

Если речь идет о других сельских населенных пунктах, понадобиться только документ, удостоверяющий право на земельный участок. И должно выполняться условие: расстояние от границ соседнего (смежного) участка до жилого дома — не менее трех метров, нежилых капитальных построек — не менее двух метров.

Также указом предусмотрен упрощенный порядок госрегистрации построенных таким образом объектов. Действующий порядок возведения и реконструкции этих построек (с получением всех разрешений, согласований, заключений и разработкой проекта) также сохраняется.

Решение о применении упрощенного порядка принимается застройщиками самостоятельно. Воспользоваться такой возможностью можно будет при строительстве объектов на территории всей республики, за исключением Минска.

Указ вступает в силу через 6 месяцев после опубликования — то есть с середины декабря этого года.

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