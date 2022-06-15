Сколько стоит клубника, которую везут на разные рынки Беларуси?
- 15.06.2022, 12:42
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Самый большой сезонный рынок клубники в стране работает в деревне Дворец Лунинецкого района.
Из-за холодной весны в этом году грунтовую ягоду тут стали продавать чуть позже обычного. Zerkalo.io узнало почем.
От фермеров и местных жителей, которые продают грунтовую клубнику во Дворце, недорогая ягода поступает во многие населенные пункты страны. Отсюда и особый интерес к здешней цене на этот продукт.
Сейчас, сказали нам во Дворецком сельисполкоме, куда журналисты позвонили как обычные жители, на их сезонном рынке клубника в среднем стоит три-четыре рубля за килограмм.
— Сезон практически в разгаре, поэтому продавцов сейчас много, — сообщили в сельсовете и уточнили, что работать базар будет минимум до конца месяца.
Во вторник, 14 июня, сообщает Instagram минского Комаровского рынка, клубнику здесь продавали от 4,5 рублей за килограмм.