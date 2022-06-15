Сколько стоит клубника, которую везут на разные рынки Беларуси? 15.06.2022, 12:42

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Самый большой сезонный рынок клубники в стране работает в деревне Дворец Лунинецкого района.

Из-за холодной весны в этом году грунтовую ягоду тут стали продавать чуть позже обычного. Zerkalo.io узнало почем.

От фермеров и местных жителей, которые продают грунтовую клубнику во Дворце, недорогая ягода поступает во многие населенные пункты страны. Отсюда и особый интерес к здешней цене на этот продукт.

Сейчас, сказали нам во Дворецком сельисполкоме, куда журналисты позвонили как обычные жители, на их сезонном рынке клубника в среднем стоит три-четыре рубля за килограмм.

— Сезон практически в разгаре, поэтому продавцов сейчас много, — сообщили в сельсовете и уточнили, что работать базар будет минимум до конца месяца.

Во вторник, 14 июня, сообщает Instagram минского Комаровского рынка, клубнику здесь продавали от 4,5 рублей за килограмм.

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