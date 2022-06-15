Украинский военный — Лукашенко: Короткий рывок спецназа и все закончится

Украинский военный — Лукашенко: Короткий рывок спецназа и все закончится8
- 15.06.2022, 12:43
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В лучшем случае диктатора ждет судьба Януковича.
Украинский блогер Кирилл Сазонов, находясь на передовой, предостерег Александра Лукашенко, что он может закончить так, как Виктор Янукович.
Украинский воин с фронта предупредил диктатора, что бряцанье оружием у украинской границы может для него плохо закончиться. Сазонов отреагировал на то, что Лукашенко опять учения объявил до 16 июля и подтягивает к границе Украины гаубицы.
«Александр Григорьевич, Вы серьезно хотите поиграть в эти игры с Украиной? Я понимаю, что, скорее всего, по поручению Путина Вы оттягиваете на себя часть украинских войск с Востока и Юга… Но если вдруг Вы хотите поиграться, мы поиграем очень быстро. Короткий рывок спецназа и все закончится», — говорит военный.
@kiril_pravdoryb ♬ оригінальний звук - Кирилл Правдоруб🥃