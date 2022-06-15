«Белорусские банки предпочли бы сразу давать за российский рубль в морду» 2 15.06.2022, 12:55

3,076

Что стоит за решением восьми белорусских банков ввести ограничения на обслуживание карточек «Мир»?

Об этом пишет Telegram-канал «Письма к дочери». Учитывая масштаб банков, участвующих в акции, можно смело говорить, что ограничения ввела вся белорусская банковская система, если не считать Приорбанка. Запретили снимать больше, чем по пятьсот белорусских рублей в неделю, а Беларусбанк добавил к этому запрету свой персональный бонус — комиссию в 15 процентов за снятие наличных.

И хорошо еще, что 15 процентов, а не сразу 15 суток.

Банки, которые ввели ограничения, уточняют, что действие этих ограничений распространяется на карточки МИР, выпущенные нерезидентами Республики Беларусь. Вот можно подумать, если употребить деликатное слово «нерезиденты», то никто не догадается в чей огород этот камень.

Как-будто у резидентов каких-нибудь других стран, кроме России и Беларуси карманы оттопыриваются от карточек МИР.

И вот это решение белорусских банков говорит о союзе, чем тысячи слов во всех союзных программах вместе взятых. Потому что дружба дружбой, а накопленных валютных резервов жалко.

И если позволять российским резидентам бесконтрольно снимать белорусские рубли, то они же могут потратить эти рубли на то, чтобы купить вражескую наличную валюту в белорусских банках. А белорусским банкам вражеской валюты самим мало.

Во-первых, эти ограничения, конечно, много говорят о реальном курсе укрепляющегося российского рубля. Вот в России российскому рублю легко укрепляться, поскольку рядовым российским гражданам трудно сравнить свой рубль с другими валютами посредством регулярных валютно-обменных операций.

А в Беларуси за сто российских рублей и так дают три пятьдесят вместо положенных по официальному курсу четырех с полтиной. Но, похоже и этот курс не отражает реальные масштабы укрепления российской валюты.

Вот, судя по введенным вчера ограничениям, белорусские банки предпочли бы сразу давать за российский рубль в морду. Но не могут себе этого позволить.

Во-вторых, ограничения иллюстрируют эффективность собственной платежной системы, которой союзники собирались заменить враждебные Visa, MasterCard и вообще все эти SWIFTы. Лимиты на снятие наличных это, понятное дело, ерунда. Пустяк, в сущности.

Но важен же сам принцип. Чтобы Visa перестала работать потребовалась война в Украине. А чтобы споткнулась система МИР оказалось достаточно недоверия к держателям нерезидентских карточек.

Вот кое-кто вчера опять намекнул что преданно ждет от союзника 1,5 миллиарда на импортозамещение во имя общесоюзного блага. Ну так нет же никаких объективных причин, чтобы все остальное импортозамещение работало лучше, чем импортозамещение иностранных платежных систем.

И, в-третьих, мог бы тебе сказать за союзные дружбу и братство. Но не буду. За дружбу и братство все и так все понимают. Вот, как вчера выяснилось какие-то белорусские красауцы по-братски прослушивали российское посольство. Это ж дружбе не повредило. Все равно дружить больше не с кем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».