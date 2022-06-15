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США озвучили количество гаубиц, Javelin и Stinger, которые они уже передали Украине

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  • 15.06.2022, 13:04
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США озвучили количество гаубиц, Javelin и Stinger, которые они уже передали Украине

Общая сумма помощи уже достигла $4,6 миллиарда.

С начала широкомасштабного вторжения России, США передали Украине 108 гаубиц, 26 тысяч Javelin и других противотанковых систем и 1,4 тысячи Stinger.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Тwitter

"С начала путинской войны против Украины, президент Байден объявил о 11 траншах военной поддержки Украине. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить украинский народ тем, что ему необходимо для защиты своей страны", – подчеркнули в посольстве. 

Общая сумма помощи безопасности от США уже достигла 4,6 миллиарда долларов. В частности, Украина получила 108 гаубиц, 26,5 тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе Javelin), 1,4 тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 220 тысяч артиллерийских снарядов, 50 миллионов патронов, 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.

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