Военный уволился из армии НАТО ради украинских бойцов 1 15.06.2022, 13:15

Эстонец обучает защитников Украины по стандартам НАТО.

Гражданину Эстонии Максиму - 29 лет. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он уволился из армии НАТО, чтобы за свой счет обучать украинских защитников, пишет unian.net.

"Украина сейчас воюет за всю Европу. Я считаю себя эстонцем, но покинуть Украину тоже не смог", - рассказал Максим.

Мужчина признается, что после увольнения из армии НАТО он потерял право на военную пенсию. Но, добавляет он, это - ничто, ведь в Украине люди теряют свои дома.

"Передаю им (украинским защитникам) минимум огневой подготовки, тактики. Стараюсь как можно больше научить их координировать свои действия с другими подразделениями. Это проблема россиян, что они вообще не координированы. Это просто масса, которая прет грубой силой",-говорит экс-военный НАТО.

После обучения украинские бойцы будут защищать Украину на поле боя.

"Сейчас я научил пятьдесят человек, а эти пятьдесят научат еще пятьдесят. Это сколько ребят останутся здоровыми и вернутся домой", - заключает Максим.

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