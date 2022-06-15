Саудовская Авария объявила о новом археологическом открытии в Мекке 15.06.2022, 13:21

Надпись считается одной из самых важных археологических находок последнего времени.

Саудовская Аравия объявила о новом археологическом открытии в Мекке. Найденная исламская надпись датируется 1419 годом и принадлежит третьему халифу Усману бин Аффану, об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Управление наследия Саудовской Аравии подтвердило, что надпись, датированная 24-м годом хиджры (переселения), была обнаружена группой людей, интересующихся древностями и наследием, в пределах археологических раскопок «Олайя Палас» в Мекке.

Археологическая надпись была найдена в районе Каср Алия недалеко от Мекки, самого священного города ислама, расположенного на западе Королевства Саудовская Аравия (КСА).

Надпись 1419-летней давности считается одной из самых важных археологических находок последнего времени, документирующих одно из важнейших событий начала исламской истории.

Надпись содержит арабские буквы, написанные в примитивной форме без точек и диакритических знаков.

Мухаммад Аль-Магдави, специалист по исламским надписям, принял участие в первоначальном чтении, и они загрузили частичное прочтение надписи в социальные сети.

Власти пояснили, что археологические исследования, проведенные доктором Найефом Аль-Кануром, директором Департамента защиты Управления наследия, позволили прочитать надпись после ее изучения и документирования. Тайну первой строки надписи раскрывает название флага (Зухайр). «Я Зухайр уверовал — в Бога и написал время — Амра ибн Аффана в двадцать четвертом году».

Надпись похожа на содержание надписи Зухайр в провинции Аль-Ула , в которой ее автор задокументировал время, в течение которого умер халиф Омар ибн аль-Хаттаб.

Управление по наследию заявило, что изучает эту надпись, поскольку она является третьим старейшим датированным наскальным документом с исламскими надписями после надписи Саламы в Янбу Аль-Нахле, датированной 23 г. хиджры, и надписи Зухайр в провинции Аль-Ула (24 г. хиджры).

Управление наследия Саудовской Аравии продолжает свои усилия по проведению обследования археологических памятников в текущем сезоне 2022 года, чтобы завершить работы на археологических памятниках на северо-западе Мекки.

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