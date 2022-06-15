«Для хунты это очень несвоевременная спичка к потенциально взрывоопасной ситуации» 5 15.06.2022, 13:25

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Что ждет режим после утечки прослушки посольств в Минске.

История с прослушкой российского посольства в Минске в принципе не должна удивлять. Знать, что происходит за посольским забором - задача спецслужб любого государства, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В прошлом году уже вытек скандал с тем, что хунта читала переписку посольства Австрии. И не просто читала, а сливала ее в провластные телеграм-помойки, самые крупные из которых ныне Telegram заблокировал.

В общем, слушают и читают. Но есть несколько пикантных моментов.

Во-первых, особый статус союзнических отношений. Это предполагает не только доверие. По информации Ника, заключено несколько соглашений, которые прямо запрещают «союзничкам» шпионить друг за другом, а наоборот предписывают сотрудничать и обмениваться информацией. Выполнение обязательств никогда не было фирменной чертой хунты, но тут очень пикантный скандал. И он подтверждает тезис о том, что нет доверия, а есть страх. Ничем иным подобные действия объяснить нельзя.

Во-вторых, мероприятия осуществлялись подразделением МВД. Сливов из ДООРДа уже было предостаточно, но там очень мало разговоров высших чиновников, поскольку это епархия другой службы. То, что посольство Кремля пасло МВД, означает еще и отсутствие уважения. Обидно, когда посольские секреты доступны на таком относительно низком уровне доступа. А теперь еще становятся достоянием общественности.

В-третьих, посольство не в состоянии было обеспечить защиту информации и конфиденциальность телефонных переговоров. Или верили, что их не слушают, или относились к этой работе спустя рукава. Или не придавали внимания тому, что могли слушать, поскольку важные вопросы по телефону без защиты не обсуждают.

В любом случае для хунты это очень несвоевременная спичка к потенциально взрывоопасной ситуации. И даже, если сейчас Кремль не будет раздувать скандал (а он вряд ли будет это делать, можно просто уволить несколько сотрудников посольства по-тихому) - идет война, то обязательно припомнит эту историю при личной встрече. Участие агрофюрера в ПМЭФ наряду с Талибаном становится все менее вероятным. В лучших традициях будет ждать, пока кремлевский старец не остынет (для начала в переносном смысле).

В текущих условиях серьезный клин в отношения огласка прослушки не вобьет, но осадочек останется. Особенно, зная мстительность Кремля. Тем более в вопросах спецслужб.

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