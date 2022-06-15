В Костюковичской больнице сотрудникам резко урезали зарплаты 8 15.06.2022, 13:34

4,064

Медработники недовольны руководством.

Читательница zerkalo.io Елена (имя изменено), которая работает в Костюкевичской ЦРБ, рассказала о резком снижении зарплат сотрудникам больницы. По ее словам, их урезали на фоне отказа от «ковидных надбавок», но уменьшение зарплат коснулось всех — даже тех, кто надбавки не получал.

По словам читательницы, в Костюковичской ЦРБ резко упали зарплаты, а всем недовольным руководство предложило уволиться.

— В общей сложности сотрудники потеряли 140 рублей. Руководство ссылается на большие переплаты для тех, кто работал с ковидными пациентами. Но мы, допустим, «ковидные» вообще не получали. Логичнее было снизить зарплаты тем, кому переплатили, но администрация решила убрать у всех. А сейчас угрожают уволить недовольных, — утверждает собеседница.

До пересчета, рассказывает Елена, она получала почти 1150 рублей, теперь — около тысячи. «Для провинции это ощутимое снижение зарплат», — считает женщина. И сравнивает зарплаты за апрель и май: «В мае у нас были подработки, в апреле нет, а зарплата получилась почти одинаковая».

Журналисты также позвонили в саму больницу в Костюковичах, чтобы прояснить ситуацию. В приемной главврача подтвердили: зарплаты стали ниже, но заверили, что такое решение принимает не руководство больницы.

— Зарплаты выдает у нас бюджет, фонд, райисполком. Все по райисполкому (зарплаты медикам, которые работают в государственных учреждениях, выделяются из госбюджета. Вероятно, они перераспределяются исполкомом. — Прим.).

— То есть руководство не отвечает за размер зарплаты?

— Да, фонд выделяет райисполком.

— Но зарплаты действительно снизились?

— Зарплаты да, меньше стали, конечно. Фонд не выделяет [деньги].

На вопрос «Почему стали выделять меньше денег на зарплаты?» ответа журналисты не получили — сотрудница приемной положила трубку.

Напомним, еще 3 марта Минздрав решил трансформировать ковидные надбавки в «в иные стимулирующие выплаты». Вице-премьер Игорь Петришенко, комментируя такое решение, говорил, что эти потери врачи не должны почувствовать, так как им планируют повышать зарплату. Главное, заявлял чиновник, чтобы «уровень денежного содержания, уровень их заработной платы никоим образом не снизился, остался и дальше, с учетом эффективности функционирования нашей экономики и возможностей государства, мог дальше возрастать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».