Украинские партизаны в оккупированном Мариуполе жгут технику врага 2 15.06.2022, 13:40

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Видеофакт.

В оккупированном украинском Мариуполе местные партизаны сопротивляются рашистам.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко

«Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа — поджог», — говорится в сообщении Петра Андрющенко.

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