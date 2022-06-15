Как сельчане и дачники могут сэкономить на покупке топлива в Беларуси 4 15.06.2022, 13:48

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Дрова являются социально значимым товаром.

Дрова, как и сани, лучше готовить летом. К холодному времени года на них возрастает спрос, поэтому иногда приходится ждать не один день с момента заказа до доставки. К тому же обычно дрова привозят сырыми, поскольку на складах этот вид товара не успевает залежаться. Теплое солнечное время года будет идеальным, чтобы просушить топливо, пишет «Комсомолка».

При этом не все знают, что на покупке дров можно сэкономить и приобрести их по льготной цене. Что для этого нужно?

Дрова являются социально значимым товаром, и постановлением совмина №1028 от 9 ноября 2012 года «О некоторых вопросах обеспечения населения твердыми видами топлива» предусмотрена продажа дров и торфяного брикета как по фиксированной розничной, так и по льготной цене тем, у кого в домах есть печное (водяное, паровое) отопление или комбинированные котлы. При этом важно, чтобы жилье не было подключено к системе централизованного теплоснабжения. Есть и другие нюансы.

Чтобы госорганизации смогли сделать скидку на дрова, придется оформить топливную книжку. Ее могут выдать собственникам домов с печным отоплением, но это должно быть отражено в техническом паспорте на домовладение. Также важно, чтобы в этом доме собственник был зарегистрирован.

Но это не говорит о том, что сэкономить на дровах не смогут, к примеру, дачники. Им достаточно будет обратиться в сельский совет, чтобы оформить временную регистрацию на даче и благодаря этому получить топливную книжку.

Придется также собрать справки о занимаемом жилом помещении и составе семьи.

Купить дрова по фиксированной цене можно и в лесхозах. Но важно знать, что они продают только поленья размерами по 2 или 3 метра. Поэтому сначала пилить, а потом колоть дрова придется самостоятельно.

Еще важно помнить, что по льготной цене можно приобрести ограниченное количество твердого топлива: дров - 4,9 кубометра (это примерно грузовая машина дров), а брикета - 3,3 тонны в год. Если же нужен больший объем, то придется платить уже по более высокой цене. Те, кто не успел воспользоваться правом на льготу, в следующем году не смогут купить дрова со скидкой в двойном объеме.

Фиксированные цены (тарифы) на дрова регулируются облисполкомами и Мингорисполкомом. Например, в гомельском филиале «Гомельоблтоплива» один кубометр дров смешанных пород стоит 8 рублей 42 копейки. Но это стоимость «голого» дерева без учета всех расходов по его добыче, погрузке, перевозке, распилу и колке. А с учетом всех этих услуг цена куба вырастает в пять с лишним раз - 4,9 кубометра дров на 1 июня 2022 года в гомельском филиале стоят, например, 231 рубль 77 копеек. В эту сумму входит погрузка, а вот за доставку придется доплатить. Тариф на доставку - 3 рубля 72 копейки за один километр пути.

Купить дрова и торфяные брикеты по льготной цене могут инвалиды I и II группы, а также участники Великой Отечественной войны. Главное - предоставить документ, который подтвердит право на льготу. Стоить 4,9 кубометра дров для такой категории граждан будут 211 рублей 14 копеек без учета доставки.

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