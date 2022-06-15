IKEA уходит из России и увольняет персонал 15.06.2022, 14:06

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На продажу выставили все фабрики.

Шведский гигант IKEA закрывает в России четыре фабрики и резко сокращает персонал. Розничные продажи остаются на паузе с марта после российского полномасштабного вторжения в Украину. Компания не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем.

Крупнейший продавец мебели в мире IKEA ранее отказался и от древесины из России.

Отмечается, что IKEA уволит часть сотрудников и будет продавать все четыре российских фабрики.

IKEA будет распродавать запасы товаров на складах через интернет-магазин, это произойдет «где-то в июле», сообщил источник российского Forbes.

В пресс-службе российского подразделения IKEA сообщили агентству РБК, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок сильно ухудшилась.

IKEA предлагает работника уволиться по собственному желанию выплатой нескольких окладов. Российский телеграм-канал “Осторожно новости” сообщил, что работникам предложили выплату окладов до конца августа.

С 4 марта IKEA приостановила продажи во всех магазинах. Работали только отделы обмена и центр поддержки клиентов.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) IKEA увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Выручка ООО "Икеа Дом" (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до почти 2,17 миллиарда долларов.

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