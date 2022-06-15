EPAM продает шесть квартир в Минске 3 15.06.2022, 14:17

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С мебелью и бытовой техникой.

В это не так просто поверить, но факт. Одна из главных айтишных компаний страны продает жилье. Объявление о предстоящем аукционе, на котором будут искать хозяев для шести минских квартир, опубликовано сегодня в газете «Звязда». Все лоты расположены в Минске по адресу Франциска Скорины, 41. Это панельная «свечка» в ПВТ 2013 года постройки. «Онлайнер» посмотрел, что почем.

Важный момент: все предложенные к открытой продаже квартиры находятся на первом этаже. А что по ценам? Двушки (квартиры под номером 1, 3, 5) площадью чуть более 57 квадратных метров стартуют с $60 800 и $60 900 по курсу. Задаток, который надо внести, чтобы стать участником торгов, составляет $3040 и $3045 в эквиваленте.

С однушками площадью 42,7 кв. м ситуация такая. За квартиры под номерами 2, 4, 6 просят $46 000 по курсу. И задаток в размере $2300 в эквиваленте.

Примечательно, что жилье продается с мебелью, бытовой техникой и необходимыми для жизни мелочами. Прикроватная тумбочка, фен, письменный стол, настенные часы — все это уже будет вас ждать. Полный перечень добра в каждой квартире можно посмотреть на сайте «Института недвижимости и оценки».

Шаг аукциона составляет 1%. Предусмотрены и штрафы за отказ от сделки после того, как все уже вроде бы решено: $12 000 в эквиваленте по лотам №1, 3, 5 и $9000 по курсу по лотам №2, 4, 6.

Увы, на рассрочку покупателям рассчитывать не приходится: в правилах указано, что в течение 20 календарных дней после заключения договора купли-продажи победитель торгов должен будет внести всю сумму на счет ИООО «ЭПАМ Системз».

Аукцион состоится 19 июля 2022 года.

Открыв каждое объявление, вы можете заметить приписку, что цена указана без НДС. Но не стоит пугаться, еще 20% от указанной стоимости платить не придется. Как уточнили в «Институте недвижимости и оценки», жилая недвижимость в Республике Беларусь НДС не облагается. Поэтому финальной станет та цена, которая будет озвучена в ходе торгов. Никаких неожиданных надбавок.

В компании EPAM, куда журналисты обратились за комментарием, не стали раскрывать никаких подробностей из прошлого этих квартир. Так что можно только предполагать, что это были корпоративные квартиры, в которых жили иногородние сотрудники до того момента, как снимут себе жилье.

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