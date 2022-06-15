Медики рассказали, как защитить ребенка от нитратов в овощах и фруктах 1 15.06.2022, 14:23

2,334

Восемь полезных советов.

Нитраты в ранних фруктах и овощах можно удалить, если тщательно мыть и замачивать их, а также очищать кожуру. Как давать малышам овощи и фрукты, чтобы защитить детей от нитратов – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Особенно тщательно нужно мыть овощи и фрукты для тех малышей, чьи родители самостоятельно готовят блюда для прикорма. Во-первых, ни в коем случае не используйте для приготовления прикорма сырую воду из колодца или крана.

Также, давая детям фрукты и овощи, обязательно:

- Выбирайте только целые свежие плоды, не обрезайте лопнутые или подгнившие.

- Тщательно мойте овощи и фрукты, даже ели будете их термически обрабатывать.

- Готовьте овощи и фрукты сразу перед тем, как кормить ребенка.

- Для малышей в возрасте до года овощи варят без перца и соли.

- Измельчать плоды следует в блендере или на терке до состояния пюре.

- Блендер или терку, на которых измельчаете овощи и фрукты для малыша, обдавайте кипятком.

- Фрукты можно давать свежими или запечь в духовке.

- Любые плоды – фрукты, овощи для ребенка нужно очистить и измельчить.

Если овощное пюре получилось слишком густым, то можно его разбавить бульоном, в котором варились овощи. В том случае, когда у вас нет блендера, плоды важно очень тщательно перетереть, чтобы получилось однородное пюре в концентрации "как сметана".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».