ВСУ наносят контрудары и освобождают населенные пункты в окрестностях Изюма 15.06.2022, 14:25

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Cолдаты РФ деморализованы.

Несмотря на большое скопление российских войск на Изюмском направлении, ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.

Об этом в среду, 15 июня, в эфире Еспресо сообщил депутат местного горсовета Максим Стрельник.

«На Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты так же пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвенкового с целью оцепления наших войск в зоне Операции Объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТРО держат оборону и наносят контрударов противнику во фланги», — рассказал он о сложившейся ситуации.

По словам Стрельника, за последнее время украинские военные сумели освободить села Спиваковка и Заводы, которые расположены по обоим берегам Северского Донца.

«Надеемся, нашим военным удастся закрепиться на этих рубежах, и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма», — добавил депутат, отметив, что, хотя силы противника и имеют количественное превосходство, солдаты РФ деморализованы.

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