«Это проявление страха Лукашенко перед калиновцами» 5 15.06.2022, 14:36

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Добровольцы могут стать определяющим фактором политического процесса в Беларуси.

Депутат независимости, публицист Сергей Наумчик в «Фейсбуке» выразил мнение, что режим напуган активностью белорусских добровольцев в Украине:

— Размещение на границе с Украиной семи батальонов и подразделения МВД — вряд ли стремление противостоять нападению украинских войск. Каждому понятно, что агрессии с украинской стороны не будет. А вот в случае, если Путин пожелает вновь начать наступление на Киев с территории Беларуси, эти батальоны могут быть задействованы совместно с российскими. Желание или нежелание Лукашенко в случае такого решения Кремля ничего означать не будет.

Однако наиболее вероятным видится другое объяснение. Это проявление страха Лукашенко перед «калиновцами» и другими боевыми формированиями белорусов в Украине.

Как историк (во всяком случае, по образованию) Лукашенко знает, что нигде и никогда диктатура (не путать с авторитаризмом) не свергалась мирными протестами, если только сам диктатор не решал уйти от дел или его не забирал к себе властитель с несравненно большими полномочиями. Сам от власти Лукашенко не откажется никогда, Божественную же волю нам знать не дано.

Одно бесспорно: фактор «калиновцев» будет важной составляющей политического процесса в Беларуси. А возможно, на определенном этапе и определяющем.

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