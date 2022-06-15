ЕС, Египет и Израиль договорились об экспорте газа в Европу

ЕС, Египет и Израиль договорились об экспорте газа в Европу5
- 15.06.2022, 14:43
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В Каире подписан трехсторонний Меморандум.
В Каире в среду был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между ЕС, Египтом и Израилем по поводу экспорта природного газа в Европу. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Природный газ из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа.
"Стороны будут работать вместе над стабильными поставками природного газа таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям декарбонизации и на основе рыночных цен", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что ЕС и Египет договорились сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии, водорода и энергоэффективности.
ЕС и Египет разработают Средиземноморское водородное партнерство для содействия инвестициям в производство электроэнергии из возобновляемых источников, укрепления и расширения электрических сетей, включая транссредиземноморские интерконнекторы, производство возобновляемых источников энергии и низкоуглеродистого водорода, а также строительство инфраструктуры хранения, транспортировки и распределения.
Напомним, Украина предложила Соединенным Штатам соглашение о поставках сжиженного природного газа по схеме ленд-лиза.