закрыть
15 июня 2022, среда, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС, Египет и Израиль договорились об экспорте газа в Европу

5
  • 15.06.2022, 14:43
  • 2,822
ЕС, Египет и Израиль договорились об экспорте газа в Европу

В Каире подписан трехсторонний Меморандум.

В Каире в среду был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между ЕС, Египтом и Израилем по поводу экспорта природного газа в Европу. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Природный газ из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа.

"Стороны будут работать вместе над стабильными поставками природного газа таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям декарбонизации и на основе рыночных цен", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что ЕС и Египет договорились сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии, водорода и энергоэффективности.

ЕС и Египет разработают Средиземноморское водородное партнерство для содействия инвестициям в производство электроэнергии из возобновляемых источников, укрепления и расширения электрических сетей, включая транссредиземноморские интерконнекторы, производство возобновляемых источников энергии и низкоуглеродистого водорода, а также строительство инфраструктуры хранения, транспортировки и распределения.

Напомним, Украина предложила Соединенным Штатам соглашение о поставках сжиженного природного газа по схеме ленд-лиза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва за Украину
Битва за Украину Андрей Пионтковский
Российские войска — в тупике
Российские войска — в тупике Христо Грозев
Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов