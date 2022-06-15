В Латвии выявлено уже более 400 попыток обойти санкции против Беларуси и России 3 15.06.2022, 14:54

2,818

Большинство нарушений связаны с попыткой ввоза подсанкционных товаров.

После введения этой весной санкций ЕС в отношении Беларуси и России, которые наложили жесткие ограничения на грузоперевозки и поставки товаров из этих стран, в Латвии выявлено уже более 400 попыток эти санкции обойти. Об этом рассказала в интервью гендиректор Службы государственных доходов Латвии (СГД) Иеве Яунземе, сообщает DELFI.

Большинство нарушений связаны с попыткой ввоза в Латвию подсанкционных товаров. По словам Яунземе, в основном нарушители подделывают дату заключения договоров и срок их действия, так как по договорам, заключенным до введения санкций, ввозить товары по-прежнему можно. В других случаях злоумышленники совершают махинации с кодами, которыми маркируются товары.

Как сообщила глава СГД, в отношениях таких нарушителей возбуждено уже больше десяти уголовных дел. Яунземе при этом отметила, что бывает довольно сложно установить, совершается нарушение по инициативе белорусских и российских поставщиков или латвийских получателей, так как товары проходят длинную логистическую цепочку.

«Водитель грузовика не знает, находится ли перевозимый им товар в санкционном списке или нет, поэтому ответственность в данном случае ложится на плечи заказчиков и поставщиков, которые, вероятно, надеются, что конкретный груз не будет замечен», — сказала чиновница.

По словам Яунземе, сейчас количество нарушений уменьшается, но расслабляться нельзя. В целом, отметила она, объемы контрабанды после начала войны в Украине снизились, так как усилился контроль. Такого, чтобы контрабанду выявляли ежедневно, больше нет. При этом новые риски возникли вследствие того, что открылись границы после пандемии, увеличился пассажиропоток между Латвией и Беларусью, Россией, также многие едут в Беларусь по безвизовому режиму. Контроль таких потоков на контрабанду требует гораздо больше ресурсов, чем проверка больших грузовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».