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Главреду газеты «Новы час» Оксане Колб дали 2,5 года «химии»

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  • 15.06.2022, 15:08
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Главреду газеты «Новы час» Оксане Колб дали 2,5 года «химии»
ОКСАНА КОЛБ

Незаконный приговор вынес судья Дмитрий Карсюк.

Суд Центрального района Минска 15 июня вынес приговор главному редактору газеты «Новы час» Оксане Колб. Она получила 2,5 года «химии». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Судья Дмитрий Карсюк незаконно признал ее виновной по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

Ее освободили в зале суда после вынесения приговора. Она будет находиться под подпиской о невыезде, пока ее не отправят отбывать наказание.

Оксана Колб была признана политзаключенной.

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