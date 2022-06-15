«Лодэ» возобновляет работу с четверга 15.06.2022, 15:29

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По какому графику будет работать медцентр?

«С 16 июня 2022 г. ООО» Лодэ» возобновляет оказание медицинских услуг по всем направлениям во всех медицинских центрах» — говорится в сообщении на сайте медучреждения.

Медцентр в Минске будет работать по следующему графику:

С 16.06.2022 по 31.08.2022 филиалы МЦ «Лодэ» в г. Минске работают по следующему графику:

07:30-21:00.

суббота: 08: 00-20: 00.

воскресенье: 09: 00-16: 00.

Напомним, медцентр приостановил работу после претензий со стороны Минздрава. Лукашенко также высказывал недовольство частной медициной.

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