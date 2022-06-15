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Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ

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  • 15.06.2022, 15:47
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Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ

Токаев считает, что иначе может пострадать экономика страны.

Казахстан получает от стран Запада уведомление о вторичных санкциях и не собирается нарушать ограничения, введенные международным сообществом против РФ.

Об этом заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Санкции есть санкции. Если их не соблюдать, то может пострадать экономика страны. Тем более что мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", - сказал он.

При этом Токаев подчеркнул, что все экономические договоренности его страны с РФ продолжают действовать, о чем он недавно сообщил Путину. Иначе, по его словам, "было бы неправильно и невыгодно".

"Достигаем необходимые договоренности, не нарушая при этом санкций", - описал он работу правительства Казахстана с правительством РФ. 

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