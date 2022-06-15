В Беларуси проблемы с жизненно необходимыми лекарствами 2 15.06.2022, 16:02

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Медики бьют тревогу.

В Минском городском клиническом онкологическом диспансере (МГКОД) есть регулярные проблемы с противоопухолевыми препаратами, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Ранее сообщалось, что в центре периодически не хватает то одного, то другого наименования химиотерапевтических лекарств. Сейчас же стало известно, что в МГКОЦ есть проблемы с лекарством «трастузумаб».

Этот противоопухолевый препарат применяется при лечении определенного типа рака молочной железы, реже — желудка. Его применение в комбинациях с другими препаратами в лечении РМЖ дает довольно оптимистичные результаты для пациенток. Часто это лекарственное средство применяется не только в рамках основной химиотерапии, но и в качестве поддерживающей терапии в течение года после окончания лечения для достижения максимальной ремиссии или стабилизации процесса.

Закупить это лекарство в России или Европе для пациентов самостоятельно не представляется возможным, так как его транспортировка обязательна в холодильнике, что не всегда реализуемо. Заинтересованные в этом препарате люди сообщают, что на сайтах белорусских аптек этот препарат даже бывает в наличии, что не всегда соответствует действительности. О поставках препарата говорят: «скоро будет», но трастузумаба нет уже около месяца, а воз и ныне там.

В некоторых других лечебных учреждениях дела обстоят еще печальней: может не хватать даже самых базовых вещей для работы. К примеру:

«С января ждем проявитель с фиксажем для проявки рентгенпленок - до сих пор нет и не ожидается. Также проблемы с диаграммной лентой, есть не все размеры (лента для ЭКГ, ЭМГ и других аналогичных исследований), иногда даже не бывает марли».

Снова возвращаемся в мыслях к закрытию медицинских центров и вспоминаем, что всем этим белорусские власти занимаются тогда, когда государственная медицина не вылезает из проблем. Эффективный антикризисный менеджмент по-белорусски.

Также сообщается о проблемах с базовым препаратом для химиотерапии различных опухолей — доксорубицином , а также — с рибоциклибом: препаратом, также использующимся в лечении определённого типа рака молочной железы.

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