Топ-8 самых интересных сериалов июня 15.06.2022, 16:19

В подборке сериалы разных жанров.

Июнь не очень богат новыми проектами, зато нас ждет обилие продолжений популярных сериалов. Itc.ua cобрал самые интересные новинки первого месяца лета для малых экранов.

«Мисс Марвел»/Ms. Marvel

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 8 июня 2022

«‍Мисс Марвел» станет седьмым сериалом компании и продолжит историю популярной киновселенной. Действие сюжета разворачивается после событий «Мстители: Финал». Главная героиня — 16-летняя пакистано-американская мусульманка Камала Хан. Она фанатка Капитана Марвел, но вскоре и сама становится супергероиней. Девушка получает магический браслет, и способность превращать свои руки буквально во что угодно.

«Темные ветра»/Dark Winds

Жанр: драма, психологический триллер

Дата премьеры: 12 июня

«Темные ветра» — детективный триллер, созданный по мотивам одноименной серии книг. Действие сериала происходит в 1970-х годах на Юго-Западе США, а главные его герои полицейские-индейцы, которые расследуют серию жестоких убийств.

«‍Дурак от Бога»/God’s Favorite Idiot

Жанр: комедия, драма

Дата премьеры: 15 июня

Кларка ударила молния и он начал светиться. Его девушка Эмили считает, что это сделал Бог, но главный герой не верит. Правда, уже скоро все подтверждается, а явившийся к нему ангел сообщает, что тот должен предотвратить Апокалипсис. В одной из главных ролей играет Мелисса Маккарти. А роль Кларка досталась ее мужу актеру и комику Бену Фальконе.

«‍Бумажный дом: Корея»/Money Heist: Korea — Joint Economic Area

Жанр: драма, боевик, триллер

Дата премьеры: 24 июня

24 июня на Netflix выходит южнокорейский ремейк популярного испанского сериала «Бумажный дом». Основную задумку с масштабным ограблением оставили ту же b сохранили имена главных героев. Их роли исполнят известные корейские актеры, включая звезду «Остаться в живых» Кима Юнджина, Ю Чжи Тэ из «Олдбоя» и Пак Хэ Су из «Игры в кальмара».

«Пацаны»/ The Boys

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Дата премьеры: 3 июня

Сезон: 3

События нового сезона «Пацанов» начнутся через год после финала второго. Хью и Мясник работают на правительство, а Хоумлендер все еще в сильно депрессии. Причиной нового столкновения сторон становится новое оружие, способное справиться с супергероями. Раскроют и тайну первого героя Солдатика.

«‍В ритме жизни»/Physical

Жанр: драма, комедия

Дата премьеры: 3 июня

Сезон: 2

Продолжение истории застенчивой домохозяйки Шейлы Рубин. Героиня из 80-х делает успехи в аэробике и пытается построить свое будущее. К этому скептически относится ее муж, ведь жена всю жизнь следовала его указаниям.

«‍Академия Амбрелла»/The Umbrella Academy

Жанр: фантастика, драма

Дата премьеры: 22 июня

Сезон: 3

Третий сезон проекта расскажет о противостоянии главных героев из «Амбреллы» команде «воробьев». Ведь в новой реальности Реджинальд Харгривз усыновил других детей и сделал из них «Академию Спэрроу».

«‍Мир Дикого Запада»/Westworld

Жанр: фантастика, драма, триллер

Дата премьеры: 26 июня

Сезон: 4

Детали четвертого сезона научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада» не известны. Судя по трейлеру и некоторым слухам, действие восьми новых эпизодов развернутся в Нью-Йорке будущего. Список главных актеров остался почти без изменений: Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Аарон Пол, Джеффри Райт, Анжела Сарафян, Тесса Томпсон и Люк Хемсворт.

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