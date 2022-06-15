Коварный остров, летящий в никуда 2 Владимир Халип

15.06.2022, 16:38

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Владимир Халип

В смутные времена непременно возникает какая-нибудь шустрая идейка, отвлекающая массы от проблем.

Иногда очень хочется взлететь. Не в том смысле, чтобы где-то внезапно что-то бабахнуло и все к чертям взметнуло. Такого навалом. А вот чтобы как у той африканской птицы с длинными ногами и голой шеей, большой и неуклюжей, которая вместе со всеми прочими будто бы лениво и равнодушно терзает что-то в сухой траве, а потом, заметив хитроумных хищников поблизости, взмахнет могучими крыльями и взлетит внезапно над саванной. И разбегаются хищники в ужасе. И мистический трепет охватывает все живое. Экое зловещее и неприглядное существо летает! И почему все эти, там, внизу, не поняли сразу, какая опасность отныне и всегда тут подстерегает каждого.

Именно такой сигнал был подан зазевавшейся Европе 24 февраля нынешнего года. Но все сделали вид, будто не поняли, какая угроза нависла вдруг над континентом. Но потом вроде бы слегка рассеялась, утратила первоначальный грозный облик. Конечно, виноват во всем блицкриг – не состоялся! А ведь так на него рассчитывали. Уже мерещился парад победителей. Совсем иным был бы тогда диалог с Европой. Да вот только этот гнусный криг со всеми его блицами слинял куда-то. И вроде бы пропал бесследно. В последний раз его, оборванного и голодного, видели на каком-то хуторе. Клянчил сала и соленых огурцов. Присматривался к унитазу. А потом исчез с радаров. Может, в тайгу ушел. А скорее всего стал грузом-200 – безвестным и никому не нужным. Но это не потеря. «Вторая в мире армия» пошла тогда в решительный поход.

Она могла бы повторить свой несостоявшийся подвиг имени трех первых дней, да что-то и тут пошло не так. Откатилась к Луганску и Донецку. Помногу раз штурмует какое-нибудь безвестное село. А на Херсонщине, где уже собирались «референдум» проводить, вообще завал. Трудные для оккупантов времена настали внезапно. «Спецоперация» забуксовала. И поползли унылые разговоры о войне, затяжной и трудной.

В такие смутные времена непременно возникает какая-нибудь шустрая идейка, отвлекающая массы от проблем. И она не заставила себя долго ждать. Дмитрий Песков, спецпредставитель российского правителя по вопросам цифрового развития, вдруг решительно заявил о грядущем прорыве. Уже давно ходили слухи, что западные санкции выгодны и до крайности полезны. Они стимулируют собственное производство и дают толчок науке. Все будет освоено, осмыслено, внедрено, и ни с кем Россия своими открытиями не поделится. Превратится в гордый остров технологий.

Вот только в судьбоносной речи спецпредставителя слово «технологии» напрочь выбивалось из общего контекста. Поскольку при внезапном посещении имперской юбилейной выставки был уже самолично провозглашен и новый Петр с непонятным номером. После высочайшего выхода из бункера страна ждала чего-то безоглядного. И вот пожалуйста – новая Северная война в подарок подданным. Возвращение утерянных земель. Враги со всех сторон. Остров. И восемнадцатый век во всей красе в придачу.

Вот там и следует искать отгадку новых странностей, которые так щедро демонстрирует сегодня бункерный режим. И летучий остров с его необъяснимой страстью к наукам и всяким «изобретениям» оттуда. Это же в итоге - незабвенная Лапута. Невероятное сооружение, летящее над поверхностью земли неведомо куда. Мстительный король. Одержимые нелепыми идеями подданные. Знакомая с детства книга. Джонатан Свифт, «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера». Кто не помнит детские адаптации этого провидческого сочинения? Но причем тут технологии? Не напутал ли чего спецпредставитель, так вовремя подсказавший крутую идею «островизации» самопровозглашенному императору. Свифт на этот счет особого оптимизма не продемонстрировал. А ведь был век тот самый, восемнадцатый.

«Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание, если в нем вспыхивает междуусобица или он отказывается платить обычные подати, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них заключается в помещении острова над таким городом и окружающими его землями: вследствие этого король лишает их благодетельного действия солнца и дождя, так что в непокорной стране начинается голод и болезни. Смотря по степени преступления, эта карательная мера усиливается метанием сверху больших камней, от которых население может укрыться только в подвалах и погребах, предоставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники продолжают упорствовать, король прибегает ко второму, более радикальному средству: остров опускается прямо на голову непокорных и сокрушает их вместе с домами».

Это же надо было в первой четверти восемнадцатого века так точно вообразить грядущий карательный поход новоявленной Лапуты в Украину. Не зря же автор был неисправимым скептиком. Столетия прошли, а методы у новых лапутян все те же. Непокорным и в наши дни долго и жестоко мстят за попытку жить иначе.

Уже готовится седьмой пакет санкций. И подземный правитель снова будет упорно утверждать, что все это для его подданных – только новый стимул к импортозамещению и трезвому расчету на собственные силы. Против режима ввели уже пять с половиной тысяч санкций. Рекорд и первое место в мире. Даже Иран и Сирия идут с большим отрывом. А потому никакого нет сомнения, что остров технологий непременно будет создан. И новая Лапута назло врагам начнет свой стремительный взлет.

А тот, кто в эти дни вдруг возомнил себя новым Петром, проложит уверенный курс прямиком в восемнадцатый век. И далее – везде. В конце концов, на Северной войне свет клином не сошелся. И не важно, как долго все это продлится. Бороды пока еще не стригут. Но уже отчетливо слышен свист кнута. И далеко еще не все ученые изгнаны, посажены, унижены, уволены. Так почему же снова не собрать их всех в инициативные шарашки и все не начать сначала?

Тем более, что остров технологий в этом мире совсем не одинок. Есть у него уже давно союзник. Единственный. Надежный. Лапута с довеском – это же красиво и эффектно. Тем более, союзник предан и зависим. И манеры у него, как оказалось, те же. Вот только что опубликован был реестр писателей, чьи книги подлежат изъятию из библиотек. Имена писателей, попавших в опалу, всем давно известны. Анатоль Вертинский, Алесь Рязанов, Владимир Орлов, Сергей Законников, Василий Зуёнок, Владимир Некляев, Альгерд Бахаревич, Андрей Хаданович, Виктор Казько, Светлана Алексиевич… Только несколько имен из того списка. Так какой же век у нас на дворе?

А вот Джонатана Свифта в бескомпромиссном списке нет. Не поняли пока, насколько опасен этот автор? Прошляпила охранка? Ничего подобного. Великая Лапута и ее преданный довесок чужих не проморгают. Просто иностранцы идут отдельным списком. Займутся ими чуть позднее. Надолго и всерьез. Там подозрительных не пересчитать. И заклятые враги давно известны.

Таких во все века хватало.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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