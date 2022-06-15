В четверг в Беларуси будет до +24°С 15.06.2022, 17:09

Прогноз погоды на 16-18 июня.

16 июня погоду в стране будет определять область повышенного давления и неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, пишет pogoda.by.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +19..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17 июня скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.

18 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта, отходящего на территорию Украины. Облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-востоку республики ожидаются дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+25°С.

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