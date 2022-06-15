Оккупанты собираются массово увольнять «чиновников» на Донбассе 12 15.06.2022, 17:29

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Их хотят заменить на россиян.

Российские оккупанты продолжают "реформы" на захваченной ими части Донбасса. Сергей Кириенко, который стал новым куратором от Кремля, собирается "коренным образом изменить подход" Москвы к квазиреспубликам.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в связи с тем, что Россия планирует аннексировать территорию Донбасса, в Кремле собираются уволить всех "чиновников" в ОРДЛО и заменить их кадрами из страны-агрессора. Первые приготовления к этому уже начались с увольнения "правительства" так называемой "ДНР".

Параллельно с этим захватчики отдали приказ ФСБшникам и работникам "МГБ" провести кадровые чистки среди всех действующих "чиновников" квазиреспублик. Официальный повод для этого – "борьба со шпионами".

На "чиновников" давят через родственников

Недавно руководители всех "администраций" квазиобразований получили приказ донести до своих подчиненных новую директиву – чтобы у всех их родственников были "паспорта" так называемой "ДНР", а также российские документы.

При этом у начальства оказался список со всеми данными родных "сотрудников", которые проживают на свободной от оккупации территории и, конечно, не имеют никаких сепаратистских "документов".

Поскольку неисполнение приказа подразумевает увольнение, а работы в квазиреспублике нет вообще никакой, "чиновники" начали массово обзванивать своих родных.

В разговорах они просят племянников, братьев, сестер и других родных вернуться в Донецкую область, чтобы получить фейковые бумажки и сохранить им "должность".

Понятно, что ни один сознательный человек, который в свое время сбежал из банановых республик, не собирается туда возвращаться. Тем более – ради сдачи украинского паспорта и почти стопроцентной дальнейшей мобилизации в захватнически-террористическое "войско". Понятно, что очередная попытка принудительной паспортизации людей, которые даже не живут на оккупированном Донбассе, претерпевает полное фиаско.

Скорее всего, определенное количество "чиновников", у чьих родственников нет аусвайсов, в квазиреспубликах показательно обвинят в "сотрудничестве с СБУ" путем передачи информации родным из Украины. Остальных – просто уволят, создав в ОРДО очередной кризис.

По всей вероятности, на руководящие должности, что освободились, сразу же назначат нужных Кириенко россиян, а жизнь на захваченном Россией Донбассе станет еще хуже. Ведь заместить работников ЗАГСов, центров занятости, коммунальных структур и так далее фактически не будет кем.

Нельзя исключать, что очередное искусственное ухудшение жизни в ОРДО является попыткой кремлевских кураторов снизить популярность гауляйтера Пушилина среди населения. Кроме того, российские спецслужбы смогут обвинить главаря террористов в том, что он "пригрел шпионов".

У Пушилина дела плохи

Между тем, "руководитель" недореспублики активно пиарится и делает вид, что контролирует ситуацию в "республике". На самом же деле с середины февраля Пушилин никогда не был столь зависим от мнений и приказов собственного руководства. Как бы он не надувал щеки и не старался выглядеть важным человеком, сейчас над предводителем так называемой "ДНР" висит дамоклов меч. Ведь многие в Москве хотят увольнения приспешника и полного перераспределения всех денежных потоков.

Кроме того, даже показательная поддержка главаря ОРДО населением, тает на глазах. Во время активной фазы войны Пушилин и все ветви власти показали себя максимально неэффективными даже для решения серьезных коммунальных проблем. Почти весь Донбасс сидит без воды, испытывает критическую нехватку лекарств и страдает от последствий 8-летнего разрушения экономики. И винят в этом люди не только Россию, но и персонально своего "лидера".

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