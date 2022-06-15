«Продуктовые карточки» в Беларуси продлили до конца 2022 года 1 15.06.2022, 18:00

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Фото: CORBIS

Страну ждет дефицит?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей подписали сегодня дополнительное соглашение о «скидках на социально значимые товары» для уязвимых категорий населения, передает БелТА.

— Более 1,3 млн скидочных карточек было выпущено за время действия соглашения, скидки предоставлены на 10 млн рублей, — сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, — хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. К соглашению присоединились 17 торговых сетей.

В народе данные скидки называют «продуктовыми карточками».

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