Айтишница на пенсии стала жертвой кибер-мошенников 4 15.06.2022, 18:08

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Потеряла более 32 тысяч рублей.

Молодечненским районным отделом Следственного комитета заведено уголовное дело о хищении более 32 тысяч рублей с карт-счетов пенсионерки, которая перед тем работала в сфере IT. 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, использующих Viber.

Как сообщает СК, днем 13 июня женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Он сказал, что от имени потерпевшей поступило множество заявок на кредиты.

Женщина запаниковала. После этого трубку взял другой мужчина и заявил, что он милиционер. В подтверждение даже прислал в мессенджер фотографию «удостоверения».

Далее подключился третий мошенник. Этот «менеджер» убедил женщину поставить на смартфон мобильную программу удаленного доступа и выполнять его инструкции. В результате женщина лишилась 32 тыс. рублей.

«Примечательно, что пострадавшая до недавнего времени занимала управленческую должность в одной из IT-компаний и по образованию математик. Она поняла, что, следуя инструкциям злоумышленников, позволила им удаленный доступ к своему мобильному телефону, а те — получили возможность распоряжаться ее денежными средствами. Но понятно это слишком поздно», — отметили в Следственном комитете.

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