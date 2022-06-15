Жители всего мира прошлой ночью наблюдали огромную Луну 1 15.06.2022, 18:45

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Как выглядело очередное суперлуние.

Вечером 14 июня Луна заметно приблизилась к Земле — примерно на 30 тысяч километров ближе, чем обычно в полнолуние. Видимый диаметр спутника увеличился примерно на 8%, а яркость выросла на 13%. Это явление астрономы называют «клубничным» суперлунием. Термин происходит от относительно короткого сезона сбора ягоды на северо-востоке США. Раньше там жили индейцы, которые и дали большой Луне такое название. Нынешнее суперлуние — первое в 2022 году. Следующий раз спутник приблизится к Земле 13 июля, пишет zerkalo.io.

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