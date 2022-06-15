Понтонные подразделения Беларуси проводят сборы на Немане 4 15.06.2022, 19:21

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Сборы будут проходить до 17 июня.

С 14 по 17 июня на реке Неман проходит сбор с военнослужащими понтонных подразделений белорусских Вооруженных сил под руководством начальника инженерных войск ВС — начальника управления инженерных войск генштаба ВС Андрея Куракова.

Целью сборов обозначено приобретение и совершенствование практических навыков в оборудовании и содержании мостовых и паромных переправ. Сборная команда ВС также подготовится к конкурсу «Открытая вода» Армейских международных игр-2022.

В сборах принимают участие понтонные подразделения 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования, 7-го инженерного полка Северо-западного оперативного командования, 188-й гвардейской инженерной бригады, сообщает Минобороны.

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