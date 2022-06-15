Аналитик Sky News: Украинская армия успешно продвигается к оккупированному Херсону
- 15.06.2022, 19:24
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Украинские воины начинают наступление с целью деоккупации захваченного россиянами города.
Украинская армия успешно контратакует оккупантов на Херсонщине.
Об этом сообщил оборонный аналитик Sky News Майкл Кларк.
По его словам, украинские воины начинают наступление с целью деоккупации захваченного россиянами Херсона. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона.