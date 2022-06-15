Албания, Черногория и Северная Македония поддержали статус кандидата в ЕС для Украины
- 15.06.2022, 19:50
Об этом заявил президент Украины.
Албания, Черногория и Северная Македония поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 июня, во время совместного брифинга с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский участвовал в переговорах дистанционно.
«Наши страны должны стать полноправными членами ЕС и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а только усиливают возможности друг друга… Я благодарен господину Раме, господину Абазовичу и господину Ковачевскому за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС», — подчеркнул глава украинского государства.