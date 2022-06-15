Брат экс-сотрудника ГУБОПиК Лупоносова получил 2,5 года «химии» 15.06.2022, 20:01

Михаил Лупоносов

В чем его обвинили?

Михаил Лупоносов, брат бывшего сотрудника ГУБОПиК Станислава Лупоносова, получил 2,5 года «химии» по статье о нанесении имущественного вреда без признаков кражи (часть 2 статьи 216 УК). Приговор вынес суд Московского района Минска 8 июня, сообщает «Наша Нiва».

Изначально Михаила обвиняли по еще двум статьям – ч. 1 и ч. 2 ст. 380 УК (использование подложного документа, совершенное повторно) и ч. 1 ст. 427 УК (подделка документов). Затем эти обвинения сняли.

Михаил был директором строительной фирмы. Следственный комитет сообщал, что мужчина внес ложные сведения в трудовые книги пяти лиц, Также он заключил договор с одной из фирм и субподрядчиком на выполнение комплекса работ, а через несколько месяцев подписал допсоглашение, согласно которому оплата за работу должна была поступать на расчетный счет субподрядчика, перевел 45 тысяч рублей, хотя фактически работа не была выполнена. Директором субподрядной организации была его мать, а замдиректора – обвиняемый.

Станислав Лупоносов работал в ГУБОПиК с июля 2020 года, после выборов уволился и уехал из страны. Лупоносов внесен в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, признан обвиняемым по статьям о покушении на акт терроризма и несанкционированное копировании информации. На госТВ заявили, что он сливал данные инициативе BYPOL.

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