Байден объявил пакет помощи на 1 млрд долларов
- 15.06.2022, 20:05
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Президент США лично рассказал об этом Зеленскому.
США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Белый дом.
Новый пакет американской военной помощи будет включать:
дополнительную артиллерию;
оружие береговой обороны;
боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.
Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на поставку безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств, а также обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.
"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за его свободу", - заявил Байден после разговора с Зеленским.