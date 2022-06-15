В Бобруйске женщина остановила два поезда 3 15.06.2022, 20:10

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Женщина решила остановить поезд, чтобы спросить дорогу у машиниста.

Два курьезных случая, которые, однако, повлекли серьезные последствия, произошли в один день — 11 июня. Женщина приехала в Бобруйск проведать своих родственников, а после застолья поспешила на дизель. Как сообщают могилевские СМИ, через какое-то время пассажирка поняла, что поезд, в котором она находилась, идет не туда, куда ей нужно, пишет «Народная воля».

Поняв свою ошибку, женщина не придумала ничего лучшего, как не дожидаясь остановки сорвать стоп-кран. А после того, уже выйдя из поезда и проходя по железнодорожным путям, вдруг поняла, что не знает, в каком направлении движется.

Чтобы узнать дорогу, женщина решила остановить поезд и спросить дорогу у машиниста.

Благо он вовремя заметил человека, стоящего на путях, и сумел вовремя остановиться.

Теперь за все это женщине придется заплатить большой штраф.

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